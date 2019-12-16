Рязань, , 12:08 — REGNUM 13 положительных проб выявили в процессе тестирования школьников и студентов Рязанской области. Об этом журналистам сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Валерий Хоминец.

Согласие на участие в профосмотрах дали 53,2 тысячи человек, что составляет 92,5% от общего числа школьников и студентов, которых предполагалось обследовать. Специалисты уже осмотрели более 15 тысяч молодёжи, из них у 13 выявили злоупотребления наркотиками. С этими подростками работают врачи-наркологи и психологи.

По данным регионального минздрава, стоимость одного теста на наркотики составляет 877 рублей. В 2020 году на эти цели заложили 1,5 млн рублей из областного бюджета.