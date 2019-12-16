Ставрополь, , 12:08 — REGNUM Власти Ставрополья в текущем году предоставили детям-сиротам 456 квартир, что превышает плановые показатели. Ожидается, что до конца 2019 года это число достигнет 500, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе губернатора края по итогам рабочего совещания в правительстве региона.

Вместе с тем министр имущественных отношений Ставрополья Алексей Газаров доложил, что в 2020 году детям-сиротам в крае планируется предоставить 735 квартир.

Напомним, 1 октября в ходе рабочей встречи главы Ставрополья Владимира Владимирова с депутатами Госдумы РФ от региона было отмечено, что в 2019 году в крае запланирована покупка 420 квартир для детей-сирот. Для этого было заложено почти 600 млн рублей, из которых 511 млн рублей — средства краевого бюджета.

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