Челябинск, , 12:02 — REGNUM В Челябинске с 16 декабря назначен новый глава городского управления ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Структуру возглавил Александр Кочерещенко. Ранее он был вице-мэром Кыштыма. Также он трудился и на месте нынешней работы, где прошёл путь от ведущего специалиста до замначальника управления.

Мэр Наталья Котова отмечает: Кочерещенко работает в этой сфере почти 30 лет. Она выразила надежду на то, что новый руководитель сможет сформировать коллектив.