Омутинский район, Тюменская область, , 12:02 — REGNUM В Тюменской области за несанкционированные свалки на арендованных землях на 200 тыс. рублей оштрафовано ООО «Перспектива». Предприятие замусорило твёрдыми бытовыми отходами IV класса опасности более 25 соток земли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Нарушение было выявлено в ходе планового осмотра в Омутинском районе арендованных земельных участков сельхозназначения в июне 2019 года.

Твёрдые бытовые отходы были складированы в многочисленные насыпи на плодородных землях. Безусловно, данные свалки не внесены в государственный реестр объектов размещения отходов в Тюменской области.

Результаты исследований свидетельствуют об увеличении в почве количества энтерококков и коли-индекса, уровень содержания нитратов превышает предельно допустимую концентрацию в 1,9 раза.

После нескольких судебных тяжб сельскохозяйственное предприятие «Перспектива» в декабре 2019 года признано виновным в административном нарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв»).