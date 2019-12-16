Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM Расходы петербургских семей на приобретение продуктов питания зависят от благосостояния и доходов. У 20% наиболее бедных домохозяйств существенные траты приходятся на покупку хлеба и хлебобулочных изделий, у 20% наиболее богатых — на покупку мяса. Такие данные приводит Петростат.

По подсчетам статистиков, на покупку хлебных продуктов бедные семьи расходуют 16,2% от всего объема продуктовых расходов, а богатые — 15,1%.

Впрочем, и для тех, и для других основные траты приходятся на мясо и мясопродукты: для бедных это составляет 26,9%, для богатых — 28,8%. На втором месте по расходам — молоко и молочные продукты: для бедных на это надо 21,5% расходов, для богатых — 19,3%. На овощи и бахчевые бедные расходуют 10,2% от всех продуктовых трат, богатые — 10,5%. Еще по 1,8% в обеих группах приходится на картофель.

На фрукты и ягоды наиболее бедные петербуржцы тратят 9,5%, наиболее благополучные — 9,7%. На рыбу и рыбопродукты — 6,2% и 7,2% соответственно, на яйца — одинаково, по 1,6%.

Бедные больше тратятся на сахар и кондитерские изделия — 5,1% в общем объеме расходов, против 4,7% у богатых. На покупку растительного масла у бедных уходит 1,0% расходов, у богатых — 1,3%.