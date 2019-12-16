Новочеркасск, Ростовская область, , 11:52 — REGNUM Работа круглосуточного стационара в инфекционной больнице Новочеркасска Ростовской области возобновится 18 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Оказание круглосуточной медицинской помощи будет осуществляться вновь принятыми специалистами и врачами-совместителями», — говорится в сообщении ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что стационар был закрыт в конце ноября 2019 года из-за отсутствия в лечебном учреждении врачей. В настоящее время сформирован новый штат сотрудников, которым власти предоставят служебное жильё и выплатят 1 млн рублей.

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