Москва, , 11:50 — REGNUM Посольство Индонезии в Москве получило награду «Культурный прорыв года» на церемонии вручения премии «Золотой дракон», проводимой российско-азиатским союзом предпринимателей, сообщает Antara.

Издание отмечает, что в церемонии приняли участие бизнесмены и представители ассоциации российских компаний и ряда азиатских стран, российские правительственные чиновники, а также послы и представители ряда зарубежных посольств, таких как Индонезии, Филиппин, Китая и Камбоджи.

На церемонии отметили, что посольство Индонезии в Москве является иностранным посольством, которое активно организует культурные мероприятия в России. Посольство Индонезии в Москве стало единственным посольством в России, получившее награду в области культуры. Посольство Индонезии в Москве с 2016 года активно организует различные культурные мероприятия в России, не только в Москве.

Известно, что ежегодный фестиваль Индонезии в Москве посетили 117 669 человек. Это стало крупнейшим мероприятием, организованным иностранным представителем в России.

«Я надеюсь, что развитие сотрудничества между российско-азиатским союзом предпринимателей и посольством Индонезии в Москве может увеличить объем торговли, который в прошлом году достиг 2,55 млрд долларов США», — отметил посол Индонезии в Москве Вахид Суприяди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли подписала соглашение о взаимной правовой помощи между Индонезией и Российской Федерацией в Москве.

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