Санкт-Петербург, 16 декабря 2019, 11:47 — REGNUM
Предъявлять претензии компании Twitch за «незаконные трансляции» — это почти то же самое, что предъявлять претензии компании Xerox в незаконном распространении литературных произведений, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 16 декабря, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя сообщения об иске компании Rambler.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Twitch подозревают в незаконной трансляции футбольных матчей английского чемпионата. Правами на показ этих матчей в России обладает Rambler. В Twitch с обвинениями не согласны: сервис предоставляет пользователям доступ к платформе, но не имеет своего контента и не может следить за возможным нарушением чьих-то прав, отметили в компании.