Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM

Предъявлять претензии компании Twitch за «незаконные трансляции» — это почти то же самое, что предъявлять претензии компании Xerox в незаконном распространении литературных произведений, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 16 декабря, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя сообщения об иске компании Rambler.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Twitch подозревают в незаконной трансляции футбольных матчей английского чемпионата. Правами на показ этих матчей в России обладает Rambler. В Twitch с обвинениями не согласны: сервис предоставляет пользователям доступ к платформе, но не имеет своего контента и не может следить за возможным нарушением чьих-то прав, отметили в компании.

« Довольно странно предъявлять им претензии в том, что они незаконно что-то транслируют. Они действительно лишь предоставляют доступ к платформе и физически не могут все это модерировать. Это почти то же, что обвинить Xerox в незаконном распространении литературных произведений.

В последние недели Rambler все чаще напоминает о себе громкими заявлениями. Возможно, у компании появилась новая команда пиарщиков, а может быть, они готовятся к IPO или выходу на биржу.