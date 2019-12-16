Москва, , 11:44 — REGNUM Глава Минпросвещения Ольга Васильева поддерживает создание портала в рамках целевого набора, но считает меру недостаточной, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

«У нас 52% колледжей находятся в сельской местности и малых городах. В сельской местности и малых городах слишком мало больших предпринимателей, средних и малых для того, чтобы быть заинтересованными в чем-то», — заявила Васильева в ходе заседания президиума Совета законодателей.

«Поэтому без помощи государства работа по обеспечению работы, социализации, обеспечению достойной жизни живущих в сельской местности, а их 26 млн, не возможно. Нужно искать другие механизмы кроме открытого портала — я не против открытого портала, чтобы люди, которые получили образование в сельской местности, могли там остаться. Это связано с развитием экономики регионов», — заявила Васильева.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила сформировать «единый электронный портал, на котором будут размещаться информация о запросе регионов и работодателей, всех тех субъектов, которые принимают участие в формирование контрольных цифр приема на бюджетные места».

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