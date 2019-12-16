Духовщина, 16 декабря 2019, 11:41 — REGNUM Новый рынок в Духовщине Смоленской области планируется открыть в 2020 году — по поручению губернатора Алексея Островского. Об этом стало известно в ходе визита главы региона в Духовщинский район 15 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
В рамках визита губернатор ознакомился с качеством благоустройства дворовых территорий на улице Максима Горького в районном центре — работы проводились в 2019 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В частности, губернатор посетил дворы в районе домов 9 и 9А на улице Максима Горького — здесь провели благоустройство территорий на общую сумму 3,5 млн рублей. Глава района Борис Петифоров доложил губернатору, что данный микрорайон — самый густонаселённый в городе, именно этим обусловлен выбор территории для благоустройства. При этом что именно необходимо сделать во дворах, решали местные жители.
Также губернатор осмотрел городские торговые ряды: сейчас в Духовщине отсутствует благоустроенное место для уличной торговли, в райцентре остро стоит вопрос создания цивилизованного рынка — об этом губернатора попросили и жители Духовщины. Как сообщил Борис Петифоров, по поручению губернатора на данный момент уже выбрана территория, где должен разместиться будущий рынок, проведено межевание, регистрация, разработана проектно-сметная документация — место также выбрано по пожеланиям жителей. Однако для обустройства рынка необходимо 3,5 млн рублей. Губернатор обещал району поддержку из регионального бюджета.