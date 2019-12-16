Нальчик, , 11:41 — REGNUM В Кабардино-Балкарию поступила очередная партия новых автобусов для школ. Автопарк школьного транспорта пополнился на 39 единиц марок Ford и ПАЗ в рамках программы поддержки отечественного автопрома, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы субъекта.

До конца года ожидается поступление в регион еще шести школьных автобусов. При этом будет полностью закрыта потребность в транспорте для учреждений образования. Уже в новом 2020 году школьников ряда отдаленных районов будут доставлять в школы на комфортабельных и безопасных транспортных средствах.

В настоящее время обеспечивается подвоз в школы 8237 учащихся. Планируется организовать подвоз детей и в детские сады сельских районов, рассказал ТАСС и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауес Кумыков.

Всего за последние четыре года в Кабардино-Балкарию по федеральной программе поступило 76 единиц автотранспорта для учебных заведений.

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