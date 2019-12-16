Москва, , 11:39 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 16 декабря.

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«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, Шестун обвиняется сразу по четырём статьям УК РФ. Ему инкриминируют мошенничество, легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконную предпринимательскую деятельность и получение взятки в особо крупном размере за общее покровительство. Общая сумма взятки превысила 9,9 млн рублей.

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По версии следствия, в период с 2003 по 2018 годы, будучи главой района Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Александр Шестун по решению суда находится под арестом.

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