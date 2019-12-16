Москва, , 11:36 — REGNUM МЧС России напомнило гражданам о правилах пожарной безопасности в новогодние праздники и дало рекомендации, как правильно установить ёлку, сообщается на сайте ведомства.

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Главная опасность — неустойчивость ёлки. Поэтому прежде всего необходимо закрепить ее и предотвратить возможность падения. Нельзя устанавливать живую ёлку вблизи батареи, около обогревательных приборов и размещать на ней горящие свечки или бенгальские огни.

Искусственные ёлки также хорошо воспламеняются. Поэтому лучше покупать искусственную новогоднюю ёлку с противопожарной пропиткой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в детских больницах для маленьких пациентов состоятся новогодние праздники. Впервые в столице пройдет «Добрая ёлка мэра Москвы».

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