Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM В столице Среднего Урала уже приняли 2 тысячи 634 заявления для зачисления детей льготных категорий в первые классы городских школ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Запись началась в ночь на 15 декабря 2019 года. Данные актуальны на 11:00 (по местному времени) 16 декабря.

Большая часть заявлений подана через портал госуслуг (2 тысячи 262), 301 заявка подана через приёмные комиссии школ и оставшиеся 71 были оформлены через многофункциональные центры.

Запись льготников пройдёт до 23 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге усложнилась система записи детей в первые классы школ. Теперь при подаче электронного заявления родители должны вбить самостоятельно номер школы, а не выбрать её из предложенного списка. Нововведение внедрили для разгрузки сайта.

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