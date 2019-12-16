Горно-Алтайск, , 11:31 — REGNUM В столице Горного Алтая торжественно пустили в эксплуатацию девятиэтажный дом, ранее попавший в разряд «проблемных». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, застройщик дома в 2015 году был признан банкротом, в результате чего обманутыми оказались 55 дольщиков.

«Этот дом строился по принципу долевого строительства и, к сожалению, как и многие другие такие объекты по всей стране, стал проблемным, а его дольщики — обманутыми. Вы очень долго ждали, волновались, но в конце концов было принято, наверное, единственно верное решение в этой ситуации — выделить средства из бюджета», — заявил глава Алтая Олег Хорохордин.

Он добавил, что в республике остаётся ещё один проблемный дом, на достройку которого также выделялись деньги из бюджета. Здание будет сдано уже до конца года. Это позволит, по словам главы, выполнить поручение президента России Владимира Путина решить проблему обманутых дольщиков.

Напомним, ранее главу государства попросили помочь обманутым дольщикам в ходе встречи с общественностью Дальнего Востока. Как сообщало ИА REGNUM, только в Приморье недобросовестными застройщиками обмануты более 3 тыс. семей.

Президент тогда отметил, что ситуация изменится после перехода на новые формы работы в долевом строительстве (эскроу счета). По его словам, даже несмотря на то, что строительство жилья несколько замедлится, делать это необходимо, чтобы защитить людей.

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