Барнаул, , 11:29 — REGNUM Расходы граждан России на еду растут год от года, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя данные опроса, согласно которому жители России тратят на покупку продуктов почти треть своего бюджета, он пояснил:

«Традиционно веду учет затрат из семейного бюджета. И вот еда — данные по годам: 2012 год — расходы составили 21%; 2017 год — 27%; 2018 год — 42%; 2019 год — 40%. Одновременно выросли затраты на лекарства — с 3% до 16%. Выросла квартплата — с 4% до 10%. Но одновременно это случилось в основном за счет снижения затрат на путешествия. И практически не стали покупать крупные вещи, так как затоварили все кладовые».

Напомним, ранее РИА «Новости» обнародовало итоги исследования, согласно которому граждане России тратят на еду почти треть своего бюджета.

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