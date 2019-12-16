Пятигорск, Ставропольский край, , 11:42 — REGNUM Предприниматель со Ставрополья предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Установлено, что по его вине одному из рабочих был причинен тяжкий вред здоровью, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе СК РФ по региону.

По данным следствия, в августе текущего года предприниматель допустил к строительным работам в Пятигорске 41-летнего рабочего. При этом обвиняемый не обеспечил его спецодеждой, каской, не провел инструктаж по охране труда, а также не обеспечил установку ограждений на объекте.

Во время ремонта рабочий упал в вентиляционный канал, расположенный на третьем этаже строящегося многоквартирного дома. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и другие многочисленные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.