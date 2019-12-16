Москва, , 11:27 — REGNUM Для того, чтобы ликвидировать невостребованность выпускников вузов и повысить процент граждан, работающих по специальности, необходимо реформировать систему формирования целевого набора. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

«Мы предлагаем рассмотреть вопрос внесения изменений в саму систему формирования целевого набора. Он должен приобрести публичный и прозрачный характер. Мы предлагаем сформировать единый электронный портал, на котором будут размещаться информация о запросе регионов и работодателей, всех тех субъектов, которые принимают участие в формирование контрольных цифр приема на бюджетные места», — заявил Яровая.

По ее словам, эта информация будет доступна и открыта для всех граждан РФ — в частности, для студентов и абитуриентов — с тем, чтобы в открытом, конкурсном отборе человек мог заявить себя как соискатель и претендент для направления по целевому договору. Так он сможет проявить свою заинтересованность жить и работать в конкретном регионе, отметила Яровая.

«Такой подход соединит запрос экономики и наполняемость бюджетных мест студентами, желания и возможности которых в самореализации будут реально обеспечены и полезны», — подчеркнула Яровая.