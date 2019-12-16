Оренбург, , 11:26 — REGNUM Оренбургские полицейские на территории Тверской области задержали трех жителей Оренбуржья, которые занимались сбытом фальшивых денег. В настоящее время мужчины заключены под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным полиции, злоумышленники приобретали липовые купюры достоинством 5 тыс. рублей и сбывали их в разных регионах. Вырученные денежные средства от сбыта фальшивых денег мужчины тратили по своему усмотрению, в том числе на наркотические средства.

Фальшивомонетчики подозреваются в сбыте 120 поддельных купюр в общей сложности на 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Фигурантам уголовного дела грозит до восьми лет лишения свободы.