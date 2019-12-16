Нальчик, , 11:23 — REGNUM В Кабардино-Балкарии объявлен выходным днем вторник, 31 декабря. За этот день жители республики отработают в субботу, 28 декабря. Об этом говорится в постановлении главы республики Казбека Кокова.

В документе сказано, что данное постановление касается всех государственных служащих, а также работников организаций, находящихся в ведении государственных органов Кабардино-Балкарии. Кроме того, отмечено, что глава субъекта рекомендует органам местного самоуправления распространить действие данного постановления на работу муниципалитетов.

Напомним, ранее решение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря было принято властями соседних субъектов СКФО — Карачаево-Черкесии и Ставрополья, а также ряда других регионов России, таких, как Кировская, Курганская, Владимирская и Свердловская области и Крым.

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