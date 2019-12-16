Багдад, , 11:23 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака обнаружили братскую могилу с 643 телами, об этом 16 декабря сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, страшная находка была сделана к северу от столицы государства, города Багдад. Отмечается, что убитые были выходцами из племени аль-Мухамда, уничтоженного в 2016 году.

Уничтожение целого племени останется на совести боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы занимали район, где была обнаружена братская могила, до 2016 года.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили в 2014 году обширные территории в Ираке и Сирии. Сегодня деятельность группировки значительно сократилась, однако она по-прежнему представляет угрозу безопасности для указанных стран.