Смоленск, , 11:17 — REGNUM Возможность увеличения субвенций из федерального бюджета на исполнение федерального проекта «Сохранение лесов», а также расширения количества лесопожарных формирований и числа их сотрудников обсуждалась в ходе рабочей встречи губернатора Смоленской области Алексея Островского и министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 16 декабря.

Глава региона, в частности, сообщил министру о ходе реализации в Смоленской области нацпроекта «Экология». Основной темой обсуждения стала возможность увеличения субвенций из федерального бюджета на исполнение федерального проекта «Сохранение лесов» и переданных полномочий в сфере лесных отношений.

Дмитрий Кобылкин обратил внимание на серьёзную динамику в рамках реализации федерального проекта в Смоленской области. В частности, до 2024 года Смоленская область получит дополнительные ассигнования в сумме более 104 млн рублей на модернизацию парка специализированной техники. В 2019 году на закупку 19 единиц техники было выделено более 30 млн рублей, на 2020 год планируется направить на эти цели ещё 15 млн рублей.

Также губернатор обратился к министру с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества лесопожарных формирований и числа их сотрудников. Так, согласно распоряжению правительства РФ, на территории Смоленской области должно работать 11 лесопожарных станций, а штат составлять 144 человека, однако фактически в области работает пять станций, на них работает 40 человек. Дмитрий Кобылкин поручил заместителю руководителя Рослесхоза Анастасии Винокуровой оказать поддержку региону в приобретении дополнительных единиц специализированной техники в рамках нацпроекта.

«Регион богат лесами, песчано-гравийными породами полезных ископаемых, также у нас много и иных точек пересечения. Главные вопросы, которые я ставил перед министром, и получил в них поддержку — это увеличение финансирования тех региональных проектов, которые реализуются у нас по линии данного министерства, в первую очередь, проект «Сохранение лесов» [в рамках национального проекта «Экология»]. Также мы обсудили ситуацию, связанную с незаконной вырубкой леса на территории Смоленской области — министр обещал оказать содействие и в решении данного вопроса в рамках своих компетенций», — прокомментировал итоги встречи с министром губернатор Алексей Островский.