Смоленск, 16 декабря 2019, 11:17 — REGNUM Возможность увеличения субвенций из федерального бюджета на исполнение федерального проекта «Сохранение лесов», а также расширения количества лесопожарных формирований и числа их сотрудников обсуждалась в ходе рабочей встречи губернатора Смоленской области Алексея Островского и министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 16 декабря.
Глава региона, в частности, сообщил министру о ходе реализации в Смоленской области нацпроекта «Экология». Основной темой обсуждения стала возможность увеличения субвенций из федерального бюджета на исполнение федерального проекта «Сохранение лесов» и переданных полномочий в сфере лесных отношений.
Дмитрий Кобылкин обратил внимание на серьёзную динамику в рамках реализации федерального проекта в Смоленской области. В частности, до 2024 года Смоленская область получит дополнительные ассигнования в сумме более 104 млн рублей на модернизацию парка специализированной техники. В 2019 году на закупку 19 единиц техники было выделено более 30 млн рублей, на 2020 год планируется направить на эти цели ещё 15 млн рублей.
Также губернатор обратился к министру с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества лесопожарных формирований и числа их сотрудников. Так, согласно распоряжению правительства РФ, на территории Смоленской области должно работать 11 лесопожарных станций, а штат составлять 144 человека, однако фактически в области работает пять станций, на них работает 40 человек. Дмитрий Кобылкин поручил заместителю руководителя Рослесхоза Анастасии Винокуровой оказать поддержку региону в приобретении дополнительных единиц специализированной техники в рамках нацпроекта.