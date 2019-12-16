Берлин, , 11:16 — REGNUM Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг своим постом, опубликованном в Twitter, «задела за живое» германского железнодорожного оператора Deutsche Bahn.

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В компании поспешили отреагировать на фотографию девушки, размещённую в соцсети, на которой она сидит на полу вагона поезда среди множества чемоданов.

«Еду через Германию в переполненных поездах. Наконец-то направляюсь домой», — подписала Тунберг свой снимок.

Deutsche Bahn сначала извинился перед экоактивисткой, однако позднее заменил этот пост другим сообщением. В нём уточнялось, что девушка ехала первым классом. Однако, как оказалось, это было лишь часть пути. А до станции Гёттинген ей пришлось ехать в тамбуре, так как поезд девушки из пункта отправления был отменён.

Сама Тунберг отметила, что на самом деле не видит в этом никаких проблем, так как «переполненные поезда — знак того, что спрос на железнодорожные перевозки высок».

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Как сообщало ИА REGNUM, шведская экологическая активистка Грета Тунберг отказалась от перелётов на самолётах из-за их вредных выбросов в атмосферу. Ранее объединение жильцов населённого пункта Талавера-де-ла-Рейна предложило ей альтернативный способ передвижения — на осле. В частности, речь шла о поездке из Лиссабона в Мадрид. Однако девушка предпочла добираться до столицы Испании на поезде.

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