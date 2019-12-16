Москва, , 11:16 — REGNUM Устойчивый снежный покров не появится в Москве по меньшей мере до начала третьей декады декабря. Об этом рассказал 16 декабря и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что погода в столице пока слишком тёплая, выпадать могут дождь и мокрый снег. Похолодает с пятницы, 20 декабря, однако погода будет антициклональной, и снежного покрова опять не ожидается.

«До начала третьей декады не видно снега, но это и не значит, что он и потом выпадет», — сказал Вильфанд ТАСС.

Синоптик добавил, что его коллеги, возможно, смогут дать более определённый прогноз о снеге 18 или 19 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Москве ожидается температура +1…+3 °С, по области 0…+4 °С. Ветер будет дуть юго-западный 4−9 м/с, атмосферное давление будет меняться мало и составит 741 мм рт. ст.

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