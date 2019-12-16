Шэньчжэнь, Китай, , 10:41 — REGNUM Новый авиамаршрут будет запущен между южным китайским городом Шэньчжэнем и японской Фукуокой уже 11 апреля 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Шэньчжэньском международном аэропорту Баоань, обслуживать рейс будет авиакомпания Shenzhen Airlines самолетами Boeing 737. Рейс будет летать по понедельникам, вторникам четвергам и субботам. Полет в одну сторону займет три часа сорок минут.

В Shenzhen Airlines отметили, что новый рейс не только добавит удобства туристам из района Дельты Янцзы, но также и ускорит развитие обменов и сотрудничества между Шэньчжэнем и Фукуокой в различных сферах.

Отметим, что более 8 млн китайских туристов посетило Японию в 2018 году, что на 13,9% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем международных авиаперевозок в Китае продолжил стремительный рост