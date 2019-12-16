Грозный, , 10:37 — REGNUM В Чечне оказали помощь семьям журналистов, погибших при исполнении своих служебных обязанностей. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова передал им по 100 тыс. рублей. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Отметив, что во время военных кампаний в Чечне «от рук международных террористов, под бомбами и снарядами погибли двадцать два журналиста», Кадыров поручил передать их семьям материальную помощь.

«Это были люди самой мирной профессии, которые не покинули свою родину в тяжелые для неё дни, рискуя днём и ночью собственными жизнями, стремились донести до мира правду о событиях в Чеченской Республике», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В республике 13 декабря состоялось возложение цветов к обелиску погибшим журналистам, в котором приняли участие жители Чечни, коллеги погибших, представители органов власти.