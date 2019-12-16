Оренбург, , 10:36 — REGNUM В Оренбурге в сквере перед Домом Советов вместо одной главной ёлки, установят 30 елок разной высоты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Установка сказочного хвойного леса начнется в ближайшее время. В лесу обустроят ледовый городок — с горками, фотозоной, лабиринтом. В сквере также установят ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа 2020 года по восточному календарю — мыши.

Открытие ледового городка запланировано на 27 декабря. В этот же день состоится открытие главной городской елки, которая в 2019 году установлена на набережной Урала, а не в сквере у Дома советов. Этот вопрос вызвал неоднозначную оценку горожан. Часть оренбужцев считает традиционное место елки более удобным. На набережную общественный транспорт не ходит, чего не скажешь о сквере у Дома советов, возле которого транспортная инфраструктура хорошо развита.

Сюрпризом для горожан станет и каток на набережной Урала. Современный ледяной корт размером 20×40 метров обещают также открыть 27 декабря. На катке предусмотрено место, чтобы переодеться и переобуться.

По замыслу авторов новогоднего проекта, в 2019 Новом году главная улица города — Советская — станет единым праздничным пространством.

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