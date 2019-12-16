Цхинвал, , 10:37 — REGNUM Присяга новобранцев армии Южной Осетии прошла 15 декабря в Цхинвале на Аллее Славы у Вечного огня. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, всего в церемонии принимали участие 48 молодых бойцов. С принятием присяги новобранцев поздравил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

«Желаю вам, чтобы каждый из вас в службе достиг тех необходимых знаний, которые нужны, чтобы воин нес службу в рядах вооруженных сил Республики Южная Осетия. Желаю, чтобы родители гордились своими сыновьями», — сказал глава республики.

Сообщается, что поздравить новых защитников родины приехали и их родители.