Краснодар, , 10:28 — REGNUM Около 4,5 млрд рублей планируется направить на завершение строительства бассейнового комплекса в Краснодаре, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации. Современный центр для занятий спортом появится в районе «Баскет-холла» уже в 2021 году, в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт норма жизни».

Строительство спорткомплекса началось ещё в декабре 2012 года, однако в 2016 году проект был заморожен из-за банкротства подрядчика.

«Незавершенным оставить столь крупный объект невозможно. Проведена большая работа, изысканы средства — порядка 270 млн рублей из федерального бюджета. И это только на 2019 год», — сообщили в департаменте строительства края.

Объем федеральной поддержки на 2019−2020 годы составит около 700 млн рублей, всего на завершение строительства комплекса направят около 4,5 млрд рублей. Достроенный бассейновый комплекс станет самым крупным в ЮФО, он сможет принимать даже соревнования международного уровня.