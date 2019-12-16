Ляонин, Китай, , 10:23 — REGNUM В Китае мужчина приговорен к шести годам тюрьмы после того, как был признан виновным в пожаре на северо-востоке страны, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

Приговор был вынесен судом города Шэньян, столицы провинции Ляонин на северо-востоке Китая. 17 апреля 2019 года мужчина по имени Чжан Чжэньхэ при помощи зажигали поджег кукурузные стебли для того, чтобы очистить от них поле в пожароопасной зоне округа Хуньнань. Сильный ветер и сухая погода привели к возгоранию близлежащего леса.

Пожар очень быстро перекинулся на площадь 827 га лесов и нанес прямой экономический ущерб в размере более 24,6 млн юаней (около $3,5 млн). Более 10 тыс. жителей близлежащих районов были эвакуированы. Вышеуказанное решение принято судом с учетом тяжести нанесенного ущерба.

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