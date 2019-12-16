Нальчик, , 10:21 — REGNUM В Приэльбрусье открылся юбилейный сезон на горнолыжном курорте «Эльбрус». На поляне Азау по этому поводу 14 декабря прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников.

50-й сезон на «Эльбрусе» стартовал со специальной акции для гостей — все канатки в этот день дня них работали бесплатно. Кроме того, юбилей отметили праздничной программой с интерактивными конкурсами и розыгрышами призов, в том числе бесплатными ски-пассами на канатные дороги, сувенирами от АО «Курорт Эльбрус», а также сертификатами на покупки в магазине «Альпиндустрия», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе курорта.

Вечером склоны Эльбруса озарил праздничный фейерверк.

Напомним, открытие юбилейного сезона на знаменитом курорте в Приэльбрусье было намечено еще на конец ноября 2019 года, однако из-за отсутствия снега его отложили на две недели.

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