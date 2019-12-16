Иркутск, , 10:30 — REGNUM Рабочая группа по ликвидации последствий летнего паводка создана в Иркутской области. Такое решение принял глава региона Игорь Кобзев, он заявил об этом 16 декабря на совещании в областном правительстве.

Совещание состоялось после рабочей поездки врио губернатора в Тулун и Нижнеудинск. Кобзев отметил, что последствия паводка ликвидируются с отставанием. Для более оперативной работы создана рабочая группа.

Правительству поручено скорректировать программу ликвидации последствий наводнения с разбивкой на три этапа. Полное завершение всех мероприятий планируется к 1 сентября 2022 года, при этом до 1 августа 2020 года должны быть решены все оперативные вопросы, в частности, с жильём и инфраструктурой.

Глава региона добавил, что существуют проблемы с выплатой компенсаций пострадавшим от паводка предпринимателям. Этот и некоторые другие вопросы потребуют корректировки областного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области произошло в конце июня, от него пострадали более 45 тыс. человек. Города Нижнеудинск и Тулун пострадали сильнее других.

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