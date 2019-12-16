Мванза, Танзания, , 10:21 — REGNUM Правительство Танзании продолжает реализовывать кампанию по привлечению в страну большего числа туристов. Планируется, что к 2030 году страну ежегодно будут посещать 10 миллионов человек. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление президента Танзании Джона Магуфули на открытии заседания правящей «Революционной партии Танзании» (ССМ) в городе Мванза.

Магуфули заявил, что в рамках кампании по привлечению туристов также проводится улучшение транспортной инфраструктуры и популяризация достопримечательностей Танзании.

«Число туристов, посещающих нашу страну, станет одной из главных оценок качества работы наших послов», — заявил президент, который также занимает пост председателя ССМ.

По информации журналистов издания, в настоящее время в Танзанию в среднем прибывают 1,5 миллионов туристов в год.