Орск, Оренбургская область, , 10:14 — REGNUM В Орске Оренбургской области после смертельного пожара, который произошел 15 декабря в коммунальной квартире девятиэтажного дома, возбудили уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Расследование проводится по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По версии следствии, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Жилец одной из комнат употреблял алкоголь и курил. В момент происшествия 66-летнйи мужчина курил и уснул.

Напомним, 15 декабря в Орске из-за пожара погибли молодой человек в возрасте 22 года и его 12-летняя сестра.

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