Гуйян, Китай, , 10:12 — REGNUM Из столицы провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая города Гуйяна до столицы провинции Сычуань города Чэнду на юго-западе Китая отправился новый скоростной поезд, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

Железнодорожная линия Чэнду-Гуйян протяженностью 648 км рассчитана на движение со скоростью 250 км/ч. Особенностью данного маршрута является то, что он пролегает через горную местность с очень сложным рельефом.

Города Чэнду и Гуйян являются двумя крупными транспортными хабами на юго-западе Китая. В связи с горной местностью региона, около 85% протяженности всей железнодорожной магистрали проложено по специальным надземным мостам или тоннелям.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Китая в провинции Цзянсу открыты для движения сразу две скоростные железнодорожные линии.

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