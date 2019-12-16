Ташкент, , 10:07 — REGNUM Туристы, представляющие мусульманскую общину в США, посетят Узбекистан весной 2020 года, сообщили 16 декабря в министерстве иностранных дел республики.

Соответствующая договоренность была достигнута 13 декабря в рамках визита посла Узбекистана Жавлона Вахабова в Центр мусульманской общины в Стерлинге (ADAMS Center).

Во время пятничного богослужения посол Узбекистана представил потенциал паломнического туризма в республику, а также рассказал о мерах по обеспечению религиозных свобод в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2019 года Ташкентскую область посетили 3,7 млн человек, в том числе 770 тыс. иностранцев. В стране продолжают развивать гостевые дома, а также другие элементы туристической инфраструктуры.

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