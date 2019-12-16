Екатеринбург, , 10:13 — REGNUM С начала 2019 года более 460 свердловчан пожаловались на фальсифицированные данные о посещении больниц. Об этом сообщает ЕАН.

По данным свердловского территориального фонда медстрахования, поступило уже 463 жалобы. Люди недовольны тем, что в информационной системе «Личный кабинет» указаны ложные данные о походах в больницы и другие медучреждения.

Более половины всех обращений поступило за последний месяц — именно в декабре 2019 года фальсификации обнаружили депутаты и общественники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в свердловском Богдановиче пожаловались на районную больницу. Сотрудники уверяют, что пациенты там лежат на простынях, которые ранее использовали для покойников.

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