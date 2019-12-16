Республика Алтай, , 10:04 — REGNUM Необычные разноцветные облака над высочайшей вершиной Сибири — Белухой восхитили пользователей соцсетей. Фотографии были опубликованы на странице National Geographic Россия в «Фейсбук».

"Эту красоту я сняла рано утром над самой высокой горой Сибири — Белухой. Иризация (радужные облака) — довольно редкое оптическое явление, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета», — передаёт издание слова фотографа Светланы Казиной.

По её словам, облака на фотографиях настолько тонкие, что напоминают скорее кружева. Фотограф добавила, что явление обусловлено дифракцией света на каплях облаков.

В комментариях пользователи восхищаются чудом природы, сравнивая их с мыльными пузырями и медузами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в небе над Объединёнными Арабскими Эмиратами была сфотографирована огромная дыра в облаках. Некоторые пользователи сравнили его с НЛО, другие стали приписывать явлению божественную природу.

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