Оренбург, , 09:59 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес решение о выселении женщины с совершеннолетним сыном из квартиры, которая являлась служебным жильем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Оренбургского района.

По данным суда, с 2011 году женщина работала на муниципальном предприятии. В 2012 году на время работы оренбурженке предоставили служебную квартиру. В 2018 году состоялось увольнение, но женщина с сыном продолжали жить в квартире, отказываясь покидать ее.

Последовал иск в суд, который обязал ответчиков освободить служебное жилье. Судебное решение не вступило в законную силу.