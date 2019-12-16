Москва, , 10:07 — REGNUM Компанию Twitch Interactive заподозрили в незаконной трансляции футбольных матчей из Англии. Иск против принадлежащего Amazon сервиса подала компания «Рамблер Интернет Холдинг», пишет 16 декабря «Коммерсантъ».

Rambler Group владеет правами на показ матчей английского футбольного чемпионата в России. Авторы иска насчитали 36 тыс. просмотров матчей на Twitch и утверждают, что речь идёт о пиратстве. Иск содержит требование о блокировке Twitch и выплате компенсации в размере 180 млрд рублей ($2,9 млрд).

В Twitch с обвинениями не согласны. Сервис лишь предоставляет пользователям доступ к платформе, но не имеет своего контента и не может следить за возможным нарушением прав, поясняют в компании. Эксперты указали, что взыскать с сервиса компенсацию будет сложно, так как придётся доказывать каждое из 36 тыс. нарушений.