Уфа, , 09:54 — REGNUM Более 90% торговых точек в Башкирии убрали с прилавков «снюс». Об этом 16 декабря сообщил руководитель регионального Госкомитета по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев на оперативном заседании в республиканском правительстве.

По его словам, специалисты проверили 400 торговых точек. На 16 декабря только в 7,5% продавался «снюс». При этом, на призыв о снятии с продажи данного товара активно откликнулись федеральные сети, в том числе и крупные табачные сети. В данный момент, в таких торговых сетях эту продукцию не продают.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что хотя снюс убран с прилавком магазинов, его можно по-прежнему купить в интернете. Поэтому необходимо разобраться с этим до конца и привлечь Роспотребнадзор Башкирии.

По его словам, необходимо выяснить, «как эта зараза поступила, откуда она идет».

Напомним, что 15 декабря Радий Хабиров сообщил через социальные сети, что дает владельцам магазинов в Башкирии 24 часа, чтобы они добровольно могли убрать с прилавков снюс (леденцы с жидким никотином), пока соответствующий закон не вступил в силу. «Кто не поймет — поговорим по-другому», — заявил тогда Радий Хабиров.

12 декабря 11-летний мальчик в Уфе попал в реанимацию, проглотив такой леденец. Правоохранительные органы в настоящий момент по данному факту проводят проверку.