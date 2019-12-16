Пермь, , 09:49 — REGNUM В Перми вечером 15 декабря за пару часов на ледяных катках побывало более 1,7 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гордаминистрации.

Наплыв посетителей связан с торжественным открытием «Ледового сезона». Самым массовым стал праздник на стадионе «Юность», где на лед вышли примерно 1тыс. человек.

Напомним, что бесплатно покататься на коньках в Перми можно на восьми муниципальных катках, которые участвуют в проекте «Ледовый сезон».

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