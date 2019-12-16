Улан-Удэ, , 09:45 — REGNUM Жители посёлков Исток и Солдатский, расположенных в пригороде столицы Бурятии Улан-Удэ, обсудили с чиновниками свои накопившиеся проблемы. Встреча была организована после того, как местные жители пригрозили протестными акциями.

Как сообщает газета «Номер один», на сход пришло более двухсот человек — больше актовый зал местной школы просто не смог вместить. Прежде всего жители пожаловались на переполненность учебного заведения — дети учатся в три смены, но всё равно школа не может принять всех желающих.

«Изначально это здание относилось к заводу, оно слишком маленькое. У нас даже нет спортзала. Представляете, дети на уроках физкультуры сидят в телефонах!» — сообщает местная жительница.

Не лучше ситуация с общественным транспортом. Из-за нехватки автобусов людям по утрам и вечерам приходится стоять на морозе по часу, а за место в маршрутке происходят настоящие битвы. В результате иногда доходит до драк и несчастных случаев.

Кроме того, здесь часты перебои с электричеством и водоснабжением, не хватает врачей, зашкаливает преступность, нерегулярно вывозится мусор. По словам местных жителей, отношение к ним скотское, «как будто мы не люди». Газета отмечает, что присутствующие на встрече чиновники внимательно выслушали выступающих и обещали заняться решением их проблем в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на проблему Левобережья Улан-Удэ обратили внимание в региональном Заксобрании. По словам депутата Игоря Бобкова, население пригорода сегодня уже превышает сто тысяч человек, но продолжает стремительно расти, застраиваясь частными домами переселенцев из районов Бурятии.

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