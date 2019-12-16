Магадан, Магаданская область, , 09:45 — REGNUM По информации Росгидрометцентра, Магаданскую область ждёт морозный январь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы. Декабрь закончится привычной температурой воздуха, местами будет идти снег. Температура — в пределах — 20 °C днём, ночью на несколько градусов холоднее.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению учёных, изменение климатических условий в Сибири происходит с большей скоростью, чем на территории РФ или планеты в целом. Если в среднем по стране за 100 лет температура выросла на 1,26 °С, то для Сибири, в пределах Красноярского края, — на 4,4 °С.