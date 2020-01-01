Москва, 1 января 2020, 00:56 — REGNUM Самыми необходимыми специалистами среди массовых профессий в 2020 году будут водители, курьеры, официанты, продавцы, среди профессионалов узкой квалификации — работники таргетированной и контекстной рекламы, программисты, инженерно-технические работники высокой квалификации, гласит исследование портала Работа.ру.
Эксперты считают самыми востребованными массовыми специальностями в новом году также профессии повара, мастера, автокрановщика, бетонщика, кровельщика, плотника, столяра, каменщика и маляра.
Среди профессий узкой специализации в 2020 году нужны email-маркетологи, SMM-специалисты, SEO-специалисты, разработчики мобильных приложений, аналитики Big Data, тестировщики, product-менеджеры, project-менеджеры.
Также поднимется спрос на продавцов-кассиров, программистов, аналитиков, продакт-менеджеров.
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