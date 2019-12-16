Калуга, , 10:38 — REGNUM В Калужской области 16 декабря будут заключены 12 договоров купли-продажи лесных насаждений по Жуковскому, Мещовскому, Козельскому, Медынскому, Дзержинскому, Юхновскому и Боровскому районам. В соответствии с лесным законодательством, заготовка хвойных деревьев для новогодних праздников считается предпринимательской деятельностью. Для её организации в регионе состоялся аукцион. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Незаконно срубленная ель, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, влечёт за собой штрафы: для физических лиц в размере от трёх тысяч рублей, для юридических — от 200 тысяч рублей. Если же сумма причиненного ущерба превысит пяти тысяч рублей, то материалы о выявленных нарушениях будут направляться в органы внутренних дел и прокуратуру. В этом случае наступает уголовная ответственность.

В настоящее время для профилактики незаконной заготовки хвойных деревьев в калужских лесах усилено патрулирование и проведение рейдов, в том числе совместно с органами внутренних дел.

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