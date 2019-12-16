Нанкин, Китай, , 09:17 — REGNUM Две железнодорожные линии были запущены в эксплуатацию в провинции Цзянсу на востоке Китая, превратив относительно неразвитые севернуе районы провинции в самый самые быстроразвивающуюся в области железнодорожного сообщения, передаёт 16 декабря агентство Синьхуа.

Скоростная линия Сючжоу-Яньчэн протяжённостью 313 км рассчитана на движение со скоростью до 250 км/ч. Другой участок — Ляньюньган-Чжэньцзян, который связывает город Ляньюньган с городом Хайанем, также был запущен в эксплуатацию. Города Хайань расположен на перекрестке скоростной железнодорожной линии Сюйчжоу-Яньчэн и скоростной линии Ляньюньган-Чжэньцзян.

Открытие новых железнодорожных линий знаменует присоединение пяти городов окружного уровня на севере Цзянсу — Сюйчжоу, Суцяноь, Хайань, Яньчэн и Ляньюньган к скоростной железнодорожной сети.

В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию еще нескольких железнодорожных линий в провинции, целью которых является снятие транспортной нагрузки со скоростной линии Пекин-Шанхай, а также помощь людям с относительно низким достатком выйти из бедности.

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