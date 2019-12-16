Париж, , 09:10 — REGNUM Французская актриса кино и театра Анна Карина, известная своими ролями в фильмах Жан-Люка Годара, скончалась в возрасте 79 лет в Париже от рака, сообщает Le Figaro.

«Анна лечилась от рака в парижской больнице. Она была свободной, уникальной артисткой», — заявил её агент Лоран Баландрас.

«Сегодня французское кино — осиротело. Оно потеряло свою легенду», — написал в Twitter министр культуры страны Франк Риестер.

Французская актриса датского происхождения, светловолосая с большими серо-голубыми глазами, Анна Карина снялась в семи фильмах Жан-Люка Годара в 1960-х.

Напомним, первой значительной ролью в кино для Анны Карины стала роль в фильме «Девушка в башмачках», который был представлен на Каннском кинофестивале.