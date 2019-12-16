Пекин, , 09:08 — REGNUM Из-за мощного снегопада в Пекине отменены авиарейсы и изменены автобусные маршруты, сообщает 16 декабря газета Beijing Daily.

По данным на 7:00 пекинского времени 16 декабря были отменены 42 авиарейса в Пекинском международном аэропорту «Столица», сообщает газета. Одновременно с этим семнадцать автобусных маршрутов были изменены или приостановлены в связи с гололедицей и снежными заносами.

В Пекине, как сообщалось ранее, объявлен «синий» уровень погодной опасности в связи с первой этой зимой метелью. Метеорологи обещают до 10 мм снега в некоторых районах.

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