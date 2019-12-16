Оренбург, , 09:07 — REGNUM В Оренбурге мэрия должна выплатить местной жительнице 153 тыс. рублей за то, что пожар с муниципального имущества перекинулся на частный дом и повредил жилье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском областном суде.

Пожар произошел в 2018 году в нежилом помещении многоквартирного дома по улице Полигонная. Многоквартирный жилой дом, где вспыхнул пожар, находится в ведении городского управления жилищно-коммунального хозяйства. Ответчик считал себя невиновным в возникновении пожара, о чем свидетельствует поданная апелляция.

Однако суд пришел к выводу, что осуществляя оперативное управление многоквартирным жилым домом, управление ЖКХ обязано поддерживать помещение в надлежащем состоянии, что им сделано не было.

В пользу оренбурженки взыскано 153 тыс. рублей ущерба, а также около 20 тыс. рублей расходов по проведению оценки ущерба, оплате госпошлины, а также представительских расходов.